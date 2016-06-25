​Сегодня тремя матчами стартует стадия 1/8 финала ЧЕ-2016 по футболу

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Три матча в Сент-Этьене, Париже и Лансе пройдут в субботу в рамках 1/8 финала проходящего во Франции чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встречаются сборные Швейцарии и Польши, Уэльса и Северной Ирландии, Хорватии и Португалии.

Субботние встречи откроют программу плей-офф Евро-2016, состав участников которого сократился на треть. Борьбу за титул продолжают 16 команд, которые в течение трех дней определят четвертьфиналистов.

Плей-офф откроется в 17:00 матчем между командами Швейцарии и Польши, которые в своих группах заняли вторые места, пропустив вперед фаворитов турнира - сборные Франции и Германии соответственно. Причем с лидерами и швейцарцы, и поляки сыграли вничью (0:0). Польская сборная пока не пропустила на турнире ни одного мяча, ворота швейцарцев соперники поразили лишь раз - румын Богдан Станку реализовал пенальти.

Потенциал обеих команд вполне позволяет им дойти даже до финала, учитывая, что в этой части сетки не осталось главных фаворитов турнира. При этом как швейцарцы, так и поляки впервые смогли преодолеть групповую стадию на чемпионатах Европы. А в 10 сыгранных ранее матчах сборная Швейцарии лишь раз победила польскую команду - в товарищеской игре в Базеле 40 лет назад. В отборочном турнире Евро-1980 поляки дважды победили со счетом 2:0.

Успешное выступление британских команд на чемпионате Европы вывело сразу три команды королевства в плей-офф, и одна из них будет в четвертьфинале.

Сборные Уэльса и Северной Ирландии сыграют на парижском стадионе "Парк де Пренс" в 20:00 мск, и фаворитами выглядят валлийцы, которые сумели занять первое место в своей группе. Тогда как команда Северной Ирландии пробилась в плей-офф благодаря своей неуступчивости: проиграв соперникам из Польши и Германии лишь с минимальным счетом 0:1, подопечные Майкла О'Нилла победили сборную Украины (2:0) и благодаря нулевой разнице забитых и пропущенных мячей пробились в 1/8 финала.

Сборная Уэльса показала яркий футбол в матче с российской командой, разгромив соперника со счетом 3:0. Но пока лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл выглядит главной звездой чемпионата Европы, забивая в каждом из матчей.

Валлийцы провели 95 матчей против сборной Северной Ирландии, победив 44 раза при 27 поражениях. Обе команды проводят дебютный финальный турнир чемпионатов Европы, а выход в четвертьфинал станет для них историческим событием.

Победитель в 1/4 финала сыграет 1 июля в Лилле против лучшей команды в паре Венгрия - Бельгия.

Сборная Португалии является единственным участником плей-офф чемпионата Европы, который не одержал в группе ни одной победы. Трех ничьих португальцам для локального успеха хватило, а два мяча Криштиану Роналду в ворота венгров позволяют надеяться, что усилиями своего лидера команда Фернанду Сантуша может пройти далеко. Роналду установил новый рекорд по количеству матчей в финальных турнирах чемпионатов Европы (17) и в субботу в Лансе должен это достижение улучшить. При этом на счету 31-летнего португальского форварда - восемь голов на четырех Евро, и следующий гол позволит ему повторить достижение француза Мишеля Платини. Правда, Платини свои девять мячей забил на одном турнире - в 1984 году (в пяти матчах).

Хорватская сборная сенсационно победила в заключительном матче группы чемпионов Европы из Испании (2:1), заняв первое место и попав в более легкую половину сетки. При этом в матче с испанцами не играли полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич и форвард итальянского "Ювентуса" Марио Манджукич. Хорваты уже дважды на чемпионатах Европы выходили в 1/4 финала (в 1996 и 2008 гг.), и во Франции они способны улучшить этот результат. В отличие от португальцев, подопечные Анте Чачича сильны командной игрой и не зависят от одного игрока, пусть и признанного лучшим в Европе.

Сборные Хорватии и Португалии провели лишь три матча, и все три выиграли португальцы. В 1996 году на чемпионате Европы португальская команда в английском Ноттингеме победила хорватов со счетом 3:0, обе команды при этом вышли в четвертьфинал.

Матч сборных Хорватии и Португалии пройдет в Лансе на стадионе "Боллер-Делели", начало - 22:00 мск. Главным арбитром назначен испанец Карлос Веласко Карбальо.