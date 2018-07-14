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    Сегодня состоится матч за третье место ЧМ-2018 по футболу

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За бронзу мирового первенства будут бороться команды Бельгии и Англии.

    Как сообщает Report, матч пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, он начнется в 18 часов.

    Первый полуфинальный матч состоялся 10 июля в Санкт-Петербурге. Сборная Франции победила Бельгию со счетом 1:0. и вышла в финал чемпионата мира.

    Второй матч прошел 11 июля в Москве. В тяжелейшей борьбе сборная Хорватии победила команду Англии, счет матча 2:1.

    ЧМ-2018

    14 июля

    Матч за 3 место

    18:00. Бельгия - Англия

    Главный судья: Алиреза Фагани (Иран)

    Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург»

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