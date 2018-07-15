Сегодня определится победитель чемпионата мира по футболу

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Сборные Франции и Хорватии сыграют сегодня на московской арене "Лужники" в финальном матче чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, французы могут повторить свой чемпионский успех 1998 года, тогда как хорватские футболисты в финал мирового первенства вышли впервые.

Сборная Франции на нынешнем турнире в трех матчах плей- офф одержала победы в основное время - над командами Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0), а их хорватским соперникам пришлось трижды играть дополнительное время. Сборные Дании и России хорваты победили в серии пенальти, в полуфинале с англичанами решающий гол Марио Манджукич забил во втором дополнительном тайме. К тому же сборная Франции свой полуфинал провела на день раньше хорватов, так что преимущество ее игроков в свежести может стать решающим.

Физическая подготовка стала одним из главных козырей хорватской команды, что позволило ей добиться лучшего результата в своей истории. 20 лет назад на чемпионате мира во Франции, где хозяева выиграли свой первый титул, хорваты добрались до третьего места, причем в полуфинале уступили как раз сборной Франции. 8 июля 1998 года на "Стад де Франс" французы победили со счетом 2:1, а героем стал защитник Лилиан Тюрам. В 142 матчах за национальную команду он отличился лишь дважды, оба раза - в полуфинале чемпионата мира с хорватами.

20 лет назад хорваты дебютировали на чемпионатах мира, но с тех пор трижды не сумели выйти из группы. На нынешнем турнире сборная Хорватии под руководством Златко Далича сумела выжать максимум из выдающегося поколения игроков, которые большей частью выступают в европейских топ-клубах.

Решающая игра чемпионата мира начнется в 19:00 по бакинскому времени. Матчу будет предшествовать церемония закрытия, которая, по словам постановщика Феликса Михайлова, будет посвящена болельщикам. На финальный матч чемпионата мира назначена судейская бригада во главе с Нестором Питаной из Аргентины, который работал и на матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).