Сборные Исландии и Венгрии сыграли вничью в матче Евро-2016 - ВИДЕО

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сборные Венгрии и Исландии на стадионе в Марселе сыграли вничью со счетом 1:1 в матче чемпионата мира по футболу, который проходит во Франции. Как передает Report, на сороковой минуте матча с пенальти первый мяч в ворота соперника забил исландский футболист Гилфи Сигурдссон.Команда Венгрии смогла уравнять счет на 88-й минуте за счет автогола, забитого Биркиром Севарссоном.

Перед началом матча произошла потасовка между болельщиками сборных Исландии и Венгрии.

В группе F помимо Исландии и Венгрии выступают сборные Австрии и Португалии. На первом месте в группе — венгерская команда с четырьмя баллами, исландцы с двумя очками занимают второе место. Встреча сборной исландии с австрийской командой состоится 22 июня, в этот же день венгры выйдут на поле против португальцев.