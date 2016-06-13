​ЕВРО-2016: Сборная Германии одержала победу над командой Украины

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Германии одержали победу над командой Украины со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Как передает Report, матч группы С прошел в Лилле на стадионе "Пьер Моруа".

Мячи забили защитник Шкодран Мустафи на 19-й минуте и вышедший на замену полузащитник Бастиан Швайнштайгер (90+2).

В следующей игре команда Германии 16 июня в пригороде Парижа Сен-Дени встретится со сборной Польши, а украинцы в этот же день сыграют в Лионе с североирландцами.