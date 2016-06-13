 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ЕВРО-2016: Сборная Германии одержала победу над командой Украины

    Мячи забили защитник Шкодран Мустафи и полузащитник Бастиан Швайнштайгер

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Германии одержали победу над командой Украины со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Как передает Report, матч группы С прошел в Лилле на стадионе "Пьер Моруа".

    Мячи забили защитник Шкодран Мустафи на 19-й минуте и вышедший на замену полузащитник Бастиан Швайнштайгер (90+2).

    В следующей игре команда Германии 16 июня в пригороде Парижа Сен-Дени встретится со сборной Польши, а украинцы в этот же день сыграют в Лионе с североирландцами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi