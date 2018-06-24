Сборная Японии ушла от поражения Сенегалу в матче ЧМ-2018 благодаря голу Хонды - ВИДЕО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Японии и Сенегала.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи африканская команда дважды вела в счёте, но азиатам удалось сравнивать счёт. В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78-й минуте.