​Сборная Великобритании обыграла Уэльс - ВИДЕО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась игра в группе B чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, на стадионе в Лансе встретились сборные Великобритании и Уэльса.
Гол был забит за 3 минуты до завершения первой части.
Счет в игре открыл полузащитник Уэльса Гарет Бейл, забивший ударом со штрафного гол в ворота, охраняемые Джо Хартом. Первые 45 минут завершились этим счетом.
Во второй части сборная Великобритании продемонстрировала активность. Отыграться англичанам удалось после удара Джейми Варди, который смог протолкнуть мяч в сетку Уэйна Хеннеси на 56-й минуте. Победу англичанам в компенсированное арбитром время принес Дэниел Старридж.
Игра завершилась победой англичан со счетом 2:1.
С этим результатом Великобритания стала лидером группы В с 4 очками.
Сборные Уэльса и Словакии разделили 2 и 3 места с 3-тремя очками. Россия стала последней в группе с 1 очком.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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