Сборная США впервые за 32 года не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки сборная США на выезде проиграла команде Тринидада и Тобаго со счётом 1:2.

Как передает Report, победу островной сборной, лишившейся шансов попасть на ЧМ-2018 задолго до окончания квалификации, принесли точный удар полузащитника Элвина Джонса и автогол защитника американцев Омара Гонсалеса.

Это поражение лишило команду США шансов отобраться на ЧМ-2018 даже посредством стыковых матчей. Подопечные Брюса Арены финишировали на предпоследнем, пятом месте своей группы и пропустят мировое первенство впервые с 1986 года.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины завоевала прямую путёвку на ЧМ-2018.