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    Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборная Швейцарии победила национальную команду Сербии в матче второго тура группы E ЧМ-2018.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

    Автором первого мяча стал сербский нападающий Александр Митрович, отличившийся на 5-й минуте после передачи полузащитника  Душана Тадича. Швейцарцы сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару хавбека Гранита Джаки. Победный мяч забил полузащитник Шердан Шакири на 90-й минуте.

    Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы E, национальная команда Сербии (3) – на третьей строчке.

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