Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира в России.

Как сообщает Report, встреча группы F в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 65-й минуте. Он признан лучшим футболистом матча.

11-метровый удар назначили за нарушение против полузащитника Виктора Классона после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Во втором туре группового этапа сборная Швеции сыграет с командой Германии, сборная Южной Кореи — с мексиканцами. Обе игры пройдут 23 июня.