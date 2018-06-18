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    Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сборная Швеции по футболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира в России. 

    Как сообщает Report, встреча группы F в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, реализовавший пенальти на 65-й минуте. Он признан лучшим футболистом матча.

    11-метровый удар назначили за нарушение против полузащитника Виктора Классона после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR). 

    Во втором туре группового этапа сборная Швеции сыграет с командой Германии, сборная Южной Кореи — с мексиканцами. Обе игры пройдут 23 июня.

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