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    Сборная Северной Ирландии потеряла футболиста до матча с Азербайджаном

    Крейг Каткарт исключён из состава

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Северной Ирландии потеряла футболиста до группового отборочного матча чемпионата мира 2018 со сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, Крейг Каткарт исключён из состава.

    В результате медицинского обследования было установлено, что у защитника английского "Уотфорда" серьезная травма колена. В результате был признан целесообразным пропуск 28-летним футболистом товарищеского матча с Новой Зеландией и официальной игры с Азербайджаном.

    Отметим, что сборная Северной Ирландии со счетом 1:0 победила Новую Зеландию. Матч с Азербайджаном состоится 10 июня на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.

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