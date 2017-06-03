Сборная Северной Ирландии потеряла футболиста до матча с Азербайджаном

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Северной Ирландии потеряла футболиста до группового отборочного матча чемпионата мира 2018 со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, Крейг Каткарт исключён из состава.

В результате медицинского обследования было установлено, что у защитника английского "Уотфорда" серьезная травма колена. В результате был признан целесообразным пропуск 28-летним футболистом товарищеского матча с Новой Зеландией и официальной игры с Азербайджаном.

Отметим, что сборная Северной Ирландии со счетом 1:0 победила Новую Зеландию. Матч с Азербайджаном состоится 10 июня на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.