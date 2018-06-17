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    Сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018. 

    Как сообщает Report, встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу сербов.

    На 56-й минуте защитник Александар Коларов блестяще выполнил штрафной удар, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку ворот соперника.

    Соперники сборных Коста-Рики и Сербии по группе — Бразилия и Швейцария — также сыграют между собой сегодня, начало матча — в 21:00.

    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии встретится со Швейцарией в Калининграде, а Коста-Рика — с Бразилией в Санкт-Петербурге. Оба матча пройдут 22 июня.

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