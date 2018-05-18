Сборная Сенегала огласила заявку на чемпионат мира 2018 - СПИСОК

18 мая, 2018 04:54

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сборная Сенегала в официальном «твиттере» объявила заявку на чемпионат мира–2018 в России. Как передает Report, в список вошли 23 футболиста. Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн»), Хадим Н'Диайе («Хоройя»), Альфред Гомис (СПАЛ);



защитники: Калиду Кулибали («Наполи»), Кара Мбодж («Андерлехт»), Ламин Гассама («Аланьяспор»), Мусса Ваге («Эйпен»), Юссуф Сабали («Бордо»), Салиу Сисс («Анже»), Салиф Сане («Ганновер»);



полузащитники: Папа Алиуне Н'Диайе («Сток Сити»), Шейх Н'Дойе («Бирмингем»), Шейку Куйяте («Вест Хэм»), Альфред Н'Диайе («Вильярреал»), Идрисса Гейе («Эвертон»);



нападающие: Маме Бирам Диуф («Сток Сити»), Диафра Сахо, Исмаила Сарр (оба – «Ренн»), Мусса Конате («Амьен»), Бальде Кейта («Монако»), Мусса Соу («Бурсаспор»), Садио Мане («Ливерпуль»), М'Байе Ньянг («Торино»).



Резерв: Адама Мбенге («Кан»), Фаллу Диань («Метц»), Фамара Дьеду («Бристоль Сити»), Анри Севе («Сивасспор»). Соперниками сборной Сенегала по группе станут Польша, Колумбия и Япония.