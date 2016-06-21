​Сборная России проиграла команде Уэльса - ВИДЕО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сборная России по футболу проиграла команде Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и завершила борьбу на турнире.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Тулузе на стадионе "Стадьом де Тулуз", завершилась со счетом 0:3. Сборная России заняла последнее место в группе B, в трех матчах набрав 1 очко.

На 11-й минуте отличился полузащитник Аарон Рэмзи, на 20-й преимущество валлийцев увеличил Нил Тейлор, а на 67-й ворота российской команды поразил Гарет Бэйл, забивший свой третий мяч на турнире. на данный момент Бэйл является лучшим бомбардиром Евро-2016.

Сборная Уэльса заняла первое место в группе B (6 очков). На втором месте расположилась команда Англии (5), на третьем - команда Словакии (4).