Сборная России обыграла египтян и упрочила лидерство в группе на ЧМ-2018

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сборная России одержала победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

Как сообщает Report, встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-й минуте защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота, вскоре отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. На 73-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, но забить больше голов гостям не удалось.

Сборная России набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.

Соперниками сборных России и Египта по группе являются также команды Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 20 июня.