Сборная Португалии огласила заявку на чемпионат мира 2018 - СПИСОК

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил финальную заявку команды на чемпионат мира в России.

Как передает Report, в список включён полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, его партнёр по команде Антонио Эдер не вошёл в заявку, хотя был в расширенном списке.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гёзтепе»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

Защитники: Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жозе Фонте («Далянь Ифань»), Мариу Руй («Наполи»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Дортмунд), Рикарду Перейра («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»);

Нолузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»);

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).

Соперниками сборной Португалии по группе станут Испания, Иран и Марокко.