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    Сборная Польши победила команду Черногории и вышла на чемпионат мира 2018

    Сборная Польши заняла первое место в группе E

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сборная Польши нанесла поражение команде Черногории в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

    Как передает Report, встреча, прошедшая в Варшаве, закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кшиштоф Мачиньски, Камил Гросицки и Роберт Левандовски, также в свои ворота забил Филип Стойкович. У гостей голы на счету Стефана Мугоши и Николы Вукчевича.

    Сборная Польши заняла первое место в группе E и вышла в финальную стадию чемпионата мира в России.

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