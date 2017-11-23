Сборная Перу может потерять право участия в чемпионате мира 2018

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Национальную команду Перу могут лишить права участия в мундиале 2018 года в России.

Как передает Report, об этом сoобщает Libero.

Отмечается, что перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, который подразумевает переход федерации футбола страны под полный контроль государства. Подобная практика запрещается правилами ФИФА. В случае принятия закона, организация может исключить перуанскую федерацию из своего состава.

Следовательно, команда страны не будет иметь возможности выступить на ЧМ-2018.