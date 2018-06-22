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    Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018 благодаря дублю Мусы

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В матче второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Нигерии обыграла команду Исландии. 

    Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой африканской команды со счётом 2:0.

    В составе победителей дубль оформил бывший нападающий московского ЦСКА  Ахмед Муса, который отличился на 49-й и 75-й минутах соответственно. На 83-й минуте полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон не смог реализовать пенальти.

    В заключительном туре группы D сборная Нигерии сыграет с Аргентиной в Санкт-Петербурге (26 июня), а Исландия встретится с Хорватией в Ростове-на-Дону (26 июня).

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