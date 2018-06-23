Сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче второго тура ЧМ-2018

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборная Мексики одержала победу над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Как передает Report, встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

В середине первого тайма Карлос Вела открыл счёт в матче, реализовав пенальти, а на 66-й минуте Хавьер Эрнандес забил второй гол Мексики. В концовке корейцы отыграли один мяч усилиями Сон Хын Мина.

Сборная Мексики набрала 6 очков и возглавляет группу F, но окончательно не обеспечила себе место в плей-офф ЧМ. У Южной Кореи ноль баллов по итогам двух туров. Соперники корейцев и мексиканцев по группе, сборные Германии и Швеции, сыграют между собой сегодня.