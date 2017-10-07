Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сборная Италии гарантировала себе одно из восьми мест в стыковых матчах европейских сборных за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.

Как передает Report, это произошло после поражения сборной Боснии и Герцеговины в игре с Бельгией (3:4).

В стыковых матчах сыграют восемь лучших вторых команд из девяти групп европейской квалификации. У сборной Италии, гарантировавшей себе второе место в квартете G, 20 очков в активе. Занимающая второе место в группе Н Босния (14 баллов), как и идущая вслед за ней Греция (13), уже не сможет набрать больше очков, чем итальянцы, как и выйти на первую строчку в своей группе, которую возглавляет обеспечившая себе место на ЧМ-2018 Бельгия (25).

Стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2018 пройдут 9-11 и 12-14 ноября.