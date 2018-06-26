Сборная Испании впервые в истории попытается обыграть страну-хозяйку

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании в матче 1/8 финала с Россией впервые в истории попытается обыграть страну-хозяйку чемпионата мира.

Как сообщает Report, сборная Испании ещё никогда в истории не обыгрывала команду—хозяйку чемпионата мира или чемпионата Европы. Испанцы восемь раз встречались во время финальной стадии турнира с командой-организатором и каждый раз терпели неудачу.

Так было в матчах со сборными Италии (1934 и 1980 год), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год) и Южной Кореи (2002 год). Последний раз испанская команда проигрывала стране-организатору команде Португалии на чемпионате Европы 2004 года.

Отметим, что в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 команда Испании встретится со сборной России. Встреча состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".