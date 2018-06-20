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    Сборная Испании с минимальным счётом обыграла Иран в матче ЧМ-2018

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании одержала победу над Ираном в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Как передает Report, встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

    На 54-й минуте Диего Коста в штрафной пошёл к воротам мимо Рамина Резаяна, пробил, попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота.

    Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась с Португалией, в активе у Ирана 3 балла. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с Марокко, а Иран — с Португалией. Оба матча состоятся 25 июня.

    Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

    ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур

    Иран – Испания - 0:1

    Гол: 0:1 – Коста – 54

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