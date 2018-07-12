Сборная Хорватии получит $28 млн призовых за выход в финал ЧМ-2018

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (FIFA) выделит Хорватскому футбольному союзу по меньшей мере 28 миллионов долларов призовых за выход в финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как передает Report, схема распределения призового фонда FIFA в общей сумме 400 миллионов долларов была утверждена в прошлом году.

Каждый участник турнира получит по 8 миллионов долларов.

За выход из группы в 1/8 финала мундиаля призовые достигали 12 миллионов долларов. Футбольные организации, чьи команды дошли до 1/4 турнира, в числе которых - Российский футбольный союз, получат по 16 миллионов долларов.