Сборная Германии выступит против сборной Азербайджана с новыми футболистами

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сборная Германии в последнем групповом матче в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года выступит против сборной Азербайджана с обновленным составом.

Как сообщает Report, об этом главный тренер Бундестима Йоахим Лёв сообщил на пресс-конференции по окончании завершившейся со счетом 3:1 в пользу немцев выездной игры с Северной Ирландией в рамках IX тура группы С.

57-летний специалист отметил, что 8 октября на поле выйдут футболисты, ни разу не надевавшие форму: "Мы вынуждены немного обновиться. Я хочу проверить, насколько игроки подходят коллективу".

Лёв назвал очень позитивными результаты команды, одержавшей 9 побед в 9 играх. По его словам, с первого момента целью было доминировать в группе, никому не отдавать очки и не идти на уступки: "Мы сделали это с лихвой и теперь у нас очень хороший показатель. Поэтому мы можем быть довольны отборочным этапом. Я поздравляю команду по этому случаю".

Опытный главный тренер ответил на вопрос "Отметите ли вы победу над Северной Ирландией, отпустив команду в паб?": "Я бы не хотел, чтобы мы допускали непрофессионализм. В воскресенье мы будет выступать перед аудиторией в 30 тысяч человек в Кайзерслаутерне. Мы хотим победить и в игре с Азербайджаном. 10 побед в 10 играх может быть наилучшим результатом отборочного тура. Конечно, мы могли бы отметить это в кругу коллектива. Но думаем отложить это на потом".

Отметим, что матч на стадионе Frits Valter в городе Кайзерслаутерн между сборными Азербайджана и Германии начнется в 22:45 по бакинскому времени.