Сборная Германии обыграла Швецию в матче ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Как передает Report, встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев.

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вновь вышел из ворот. В начале второго тайма Тимо Вернер с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Марио Гомес не смог пробить по воротам, но удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч всё же оказался в воротах. На 95-й минуте Тони Кроос принёс немцам победу.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа F. 2-й тур

Германия 2 : 1 Швеция

0:1 – Тойвонен – 32, 1:1 – Ройс – 48, 2:1 – Кроос – 90+5

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