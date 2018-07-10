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    Сборная Франции обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018 - ВИДЕО

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В полуфинальном матче чемпионата мира – 2018 встречались сборные Франции и Бельгии. 

    Как сообщает Report, встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.

    Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.

    Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира – 2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.

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