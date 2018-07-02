Сборная Бельгии вырвала победу у Японии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Как сообщает Report, встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу бельгийцев.

Счёт в матче на открыл японский игрок Генки Харагуси, отправивший мяч с правого угла штрафной в ворота Тибо Куртуа на 48-й минуте. Спустя четыре минуте Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии. На 69-й минуте встречи Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев. Через пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни получил подачу от Эдена Азара и отправил мяч головой в ворота сборной Японии. на последних секундах компенсированного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с победителем командой Бразилии.