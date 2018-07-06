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    Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Бразилии и Бельгии. 

    Как сообщает Report, встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой европейской команды со счётом 2:1.

    Бельгийцы вышли вперёд в счёте после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо провёл мяч в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийская команда удвоила преимущество. Гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне, который отличился после результативной передачи от Ромелу Лукаку. На 76-й минуте Ренато Аугусто забил после передачи от Филиппе Коутиньо, сократив отставание Бразилии в счёте. Однако в оставшееся время подопечным Тите забить больше не удалось.

    ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/4 финала

    Бразилия - Бельгия - 1:2 

    Голы: 0:1 – Фернандиньо – 13 (автогол), 0:2 – Де Брёйне – 31, 1:2 – Аугусто – 76

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