Аргентина не смогла обыграть Перу и рискует не квалифицироваться на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В матче предпоследнего, 17-го тура квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, сборная Аргентины на своём поле сыграла вничью с командой Перу — 0:0.

Как передает Report, этот результат отбросил подопечных Хорхе Сампаоли на шестое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы, не дающее права претендовать на участие в ЧМ-2018.

Перуанцы, имеющие одинаковое с Аргентиной количество очков (по 25), опережают конкурента по дополнительным показателям и идут в зоне стыковых матчей.

В других поединках тура в южноамериканской зоне сборные Боливии и Бразилии, а также Венесуэлы и Уругвая, свели очные встречи к безголевым ничьим, команда Чили на своём поле обыграла Уругвай со счётом 2:1, а Парагвай на выезде одержал волевую победу над Колумбией благодаря мячу форварда Антонио Санабрии уже в компенсированное ко второму тайму время.

В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с представителем Океании.