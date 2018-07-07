Сборная Англии выиграла команду Швеции и вышла в полуфинал чемпионата мира

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сборная Англии одержала победу со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Как сообщает Report, в составе англичан голы забили Гарри Магуайер (30-й минуте) и Деле Алли (59-й минуте).

Соперник Англии в полуфинале ЧМ-2018 определится в матче Россия—Хорватия, который пройдет сегодня в Сочи. Игра начнется в 22:00.

Матч 1/2 финала чемпионата мира, в котором будет играть Англия, пройдет 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве.