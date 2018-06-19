Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ У самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии на матч с командой Уругвая в Ростов-на-Дону, загорелся двигатель. Видео опубликовано в twitter-аккаунте @OKAZ_online, сообщает Report.

Пилоты лайнера, принадлежащего российской авиакомпании, выполнили посадку в ростовском аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло из-за технической неисправности.

Позднее пресс-служба сборной Саудовской Аравии опровергла новость о пожаре и сообщила, что произошел лишь «небольшой инцидент».

20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.