Роналду во второй раз признан лучшим футболистом матча

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На матче Португалия-Марокко в группе Б проходящего в России чемпионата мира по футболу определился лучший игрок.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ФИФА, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз был признан лучшим футболистом мундиаля.

33-летний форвард стал автором единственного забитого на указанном матче мяча.

Отметим, что на матче с Испанией Роналду также избрали лучшим футболистом встречи (3:3).