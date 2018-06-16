Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против сборной Испании переписал очередной рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, отметившись хет-триком в первом матче ЧМ-2018, Криштиану Роналду стал самым возрастным (33 года 130 дней) игроком в истории мировых первенств, которому удавалось поразить ворота не менее трех раз в одной встрече.

Напомним, что К.Роналду стал четвертым футболистом, отличившимся в четырех мундиалях. До этого португальский нападающий забил мячи в ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.