Роберт Просинечки отчитается перед АФФА об игре с Северной Ирландией

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки сегодня встретится с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым. Об этом заявил Report руководитель департамента информации и по связям с общественностью Микаил Нариманоглу.

По его словам, встреча носит отчетный характер: "Начиная с 2007 года, после каждого матча главный тренер отчитывается перед секретариатом, а в конце года - перед Исполнительным комитетом АФФА. То есть, это встреча по плану. Просинечки на этот раз представит отчет об игре отборочного матча со сборной Северной Ирландии".

Представитель АФФА исключил возможность перехода хорватского специалиста в турецкий "Бурсаспор": "Просинечки имеет контракт с АФФА до конца года. Его уход не является темой обсуждения. "Бурсаспор" продолжает разговор 6 месяцев. Мы не выразим отношения к словам официальных представителей клуба".

Отметим, что сборная Азербайджана, проигравшая Северной Ирландии со счетом 0:1 10 июня в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года, после 6 матчей с 7 очками обосновалась на 4 месте в Группе С.