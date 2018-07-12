Роберт Просинечки: Англичан мы сломили, осталось взять реванш у Франции

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Было приятно наблюдать за этой игрой, особенно, во втором тайме и дополнительным временем. Мы сломили англичан. Пусть вся Хорватия радуется".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки, комментируя победу хорватов над англичанами со счетом 2:1 в полуфинале Чемпионата мира.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана, возглавляющий ныне сборную Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки призвал взять реванш у Франции в финале за поражение на Чемпионате мира 1998 года:

"Мы хотим стать первыми. Давайте возьмем реванш за поражение на Чемпионате мира 1998 года".

49-летний специалист заявил, что изменить счет, уступая изначально, восстановив контроль за ходом игры, совсем непросто. По его мнению, сборная Хорватии одержала победу благодаря хорошей форме и борьбе на протяжении всех 120 минут.

Отметим, что в 2004-2017 гг. Роберт Просинечки был главным тренером сборной Азербайджана. В 1998 году он в составе сборной Хорватии завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. Тогда Хорватия уступила в полуфинале Франции со счетом 1:2.

Финальная игра хорватов с французами на ЧМ-2018 состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".