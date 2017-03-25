Результаты очередных матчей отбора ЧМ-2018

25 марта, 2017 06:55

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Завершился игровой день квалификационного этапа к ЧМ-2018. Как передает Report, Исландия продолжает стремиться в Россию ради новой сенсации. ЕВРОПА Грузия – Сербия — 1:3 (1:1) (Качарава, 6; Тадич, 45 — с пенальти, Митрович, 64, Гачинович, 86). Турция – Финляндия — 2:0 (2:0) (Тосун, 9, Тосун, 13). Австрия – Молдавия — 2:0 (0:0) (Забитцер, 75, Харник, 90). Ирландия – Уэльс — 0:0 (0:0) Испания – Израиль — 4:1 (2:0) (Сильва, 13, Витоло, 45, Коста, 51, Иско, 88; Рафаелов, 76). Италия – Албания — 2:0 (1:0) (Де Росси, 12 — с пенальти, Иммобиле, 71). Косово — Исландия — 1:2 (0:2) (Нухиу, 53; Сигурдарсон, 25, Сигурдссон, 35). Лихтенштейн — Македония — 0:3 (0:1) (Николов, 43, Несторовски, 68, Несторовски, 73). Хорватия — Украина — 1:0 (1:0) (Калинич, 38). ЮЖНАЯ АМЕРИКА Парагвай — Эквадор — 2:1 (1:0) (Вальдез, 12, Алонсо Х., 65, Кайседо, 70 — с пенальти). Уругвай — Бразилия — 1:4 (1:1) (Кавани, 9 — с пенальти, Паулиньо, 18, Паулиньо, 51, Неймар, 74, Паулиньо, 92). Аргентина — Чили — 1:0 (1:0) (Месси, 16 — с пенальти). Венесуэла — Перу — 2:2 (2:0) (Виллануэва, 24, Отеро, 40, Каррильо, 46, Герреро, 64).