 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Результаты очередных матчей отбора ЧМ-2018

    Исландия продолжает стремиться в Россию ради новой сенсации

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Завершился игровой день квалификационного этапа к ЧМ-2018.

    Как передает Report, Исландия продолжает стремиться в Россию ради новой сенсации.

    ЕВРОПА

    Грузия – Сербия — 1:3 (1:1)

    (Качарава, 6; Тадич, 45 — с пенальти, Митрович, 64, Гачинович, 86).

    Турция – Финляндия — 2:0 (2:0)

    (Тосун, 9, Тосун, 13).

    Австрия – Молдавия — 2:0 (0:0)

    (Забитцер, 75, Харник, 90).

    Ирландия – Уэльс — 0:0 (0:0)

    Испания – Израиль — 4:1 (2:0)

    (Сильва, 13, Витоло, 45, Коста, 51, Иско, 88; Рафаелов, 76).

    Италия – Албания — 2:0 (1:0)

    (Де Росси, 12 — с пенальти, Иммобиле, 71).

    Косово — Исландия — 1:2 (0:2)

    (Нухиу, 53; Сигурдарсон, 25, Сигурдссон, 35).

    Лихтенштейн — Македония — 0:3 (0:1)

    (Николов, 43, Несторовски, 68, Несторовски, 73).

    Хорватия — Украина — 1:0 (1:0)

    (Калинич, 38).

    ЮЖНАЯ АМЕРИКА

    Парагвай — Эквадор — 2:1 (1:0)

    (Вальдез, 12, Алонсо Х., 65, Кайседо, 70 — с пенальти).

    Уругвай — Бразилия — 1:4 (1:1)

    (Кавани, 9 — с пенальти, Паулиньо, 18, Паулиньо, 51, Неймар, 74, Паулиньо, 92).

    Аргентина — Чили — 1:0 (1:0)

    (Месси, 16 — с пенальти).

    Венесуэла — Перу — 2:2 (2:0)

    (Виллануэва, 24, Отеро, 40, Каррильо, 46, Герреро, 64).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi