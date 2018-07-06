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    Президент России встретился с легендами футбола

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с легендами футбола. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на встрече присутствовали Хорхе Кампос, Лотар Маттеус, Петер Шмейхель, Диего Форлан, Александра Скотт, Звонимир Бобан и Марко ван Бастен.

    Кроме того, Кремль посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и вице-президент Российского футбола союза Никита Симонян.  

    На встрече президент РФ попросил легенд мирового футбола дать прогноз по поводу победителя мундиаля. В.Путин подчеркнул, что ЧМ-2018 проходит хорошо.  

    Отметим, что чемпионат мира завершится 15-го июля. 

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