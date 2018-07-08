 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала победу над Россией

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу национальной команды над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира.

    Как сообщает Report, после матча Грабар-Китарович пришла в раздевалку, поздравила игроков и сделала совместное фото, которое опубликовал игрок сборной Хорватии Марко Пьяца в своём Twitter.

    Президент Хорватии переживала за сборную своей страны из VIP-ложи вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi