Президент Франции Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает Straits Times со ссылкой на AFP.

Вчера, 6 июля, сборная Франции обыграла национальную команду Уругвая со счётом 2:0 в поединке 1/4 финала ЧМ-2018.

В полуфинале французы встретятся со сборной Бельгии. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнётся в 22:00 по бакинскому времени.

Напомним, сборная Франции заняла первое место в группе C, набрав 7 очков. В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама оказалась сильнее национальной команды Аргентины (4:3).