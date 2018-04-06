Представлен дизайн билетов предстоящего в России ЧМ-2018

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ ФИФА представила дизайн билетов предстоящего в России ЧМ-2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, на каждом билете размещена основная информация относительно игры.

Сюда вошла информация о командах, названии стадиона, дате и времени матча, а также времени допуска болельщиков на стадион.

Отмечается, что зрители должны прийти на матчи открытия и финала за 4 часа до начала, а на остальные встречи - за 3 часа до начала.

На каждом билете также будут указаны его категория, а также схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах.

Список запрещенных предметов и сокращенный вариант Общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, будут напечатаны с обратной стороны билета. Билет дает право прохода на стадион, но может быть аннулирован при нарушении правил.

Основными элементами защиты билетов будут штрихкод, голограмма, полное имя обладателя билета. При входе на стадион нужно будет также предъявить паспорт.

Те, кто приобрел билеты на первом и втором этапах продаж, начнут получать их в апреле-мае.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.