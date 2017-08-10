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    Поступили в продажу билеты на матч Азербайджан - Сан-Марино

    Цена билетов на VIP места составляет 25 манатов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Поступили в продажу билеты на матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года Азербайджан - Сан-Марино.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести в ТЦ "28 Mall", в центре обслуживания клиентов "Bakcell" (вблизи станции метро "Сахиль") и в кассах Bakcell Arena.

    Также осуществляется онлайн-продажа билетов на сайте www.tickets.affa.az.

    Цена билетов на места VIP составляет 25 манатов, места 1-й категории 4 маната, 2-й категории - 1 манат.

    Отметим, что матч Азербайджан - Сан-Марино состоится 4 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

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