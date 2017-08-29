Посол Индии посетил Фонд "Знание"

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана был гостем Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения фонда, исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов проинформировал посла о цели, задачах, структуре, принципе работы возглавляемой им организации и осуществляемых просветительских проектах.

Отметив о развитии взаимных связей между Азербайджаном и Индией, О.Самедов заявил об успешном продолжении сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Исполнительный директор пригласил посла на встречу с молодыми дипломатами в клубе фонда "Время посла".

Заявив о близких дружественных отношениях между нашими народами, древних исторических связях и схожих традициях, посол Санджай Рана также сказал о наличии возможности тесного сотрудничества во многих сферах и отметил, что с большим удовольствием принял приглашение клуба "Время посла".