Португальский футболист пропустит ЧМ-2018

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Португалии по футболу Данилу Перейра не сможет принять участие на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Как сообщает Report, причина связана с полученной тяжелой травмой.

Игравшему также в "Порту" футболисту 5 апреля сделают операцию.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Португалии Перейра сыграл в 19 матчах, в которых забил один мяч.

Напомним, что чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.