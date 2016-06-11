Опубликовано видео драки английских и российских фанатов на Евро-2016 - ВИДЕО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В интернете опубликовано видео драки английских и российских фанатов в Марселе, где 11 июня состоится матч между этими сборными в рамках первого тура чемпионата Европы, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Стычка произошла в одном из пабов Марселя вечером 10 июня, в ней также приняли участие французские болельщики. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ. Всего в драке участвовали около 200 человек. Двое англичан были задержаны полицией.