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    Определился стадион, на котором состоятся два последних домашних матча сборной Азербайджана по футболу

    Сборная примет команды Сан-Марино и Чехии на Бакинском олимпийском стадионе

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Определился стадион, на котором состоятся два последних домашних матча сборной Азербайджана по футболу в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сборная примет 4 сентября Сан-Марино и 5 октября - сборную Чехии на Бакинском олимпийском стадионе.

    Отметим, что сборная Азербайджана свой очередной матч в отборочном цикле проведет 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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