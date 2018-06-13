Определился новый главный тренер сборной Испании

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Реал Мадрид" Фернандо Йерро назначен главным тренером сборной Испании.

Как сообщает Report, 50-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги.

После перехода Лопетеги в "королевский клуб", Королевская футбольная федерация Испании расторгла с ним заключенный до 2020 года контракт.

Ранее Йерро занимал должность спортивного директора Федерации футбола Испании. Сегодня он вышел на первую тренировку с командой.

Отметим, что на предстоящем в России чемпионате мира испанцы будут бороться в одной группе с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).