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    Определился новый главный тренер сборной Испании

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Реал Мадрид" Фернандо Йерро назначен главным тренером сборной Испании. 

    Как сообщает Report, 50-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги.  

    После перехода Лопетеги в "королевский клуб", Королевская футбольная федерация Испании расторгла с ним заключенный до 2020 года контракт. 

    Ранее Йерро занимал должность спортивного директора Федерации футбола Испании. Сегодня он вышел на первую тренировку с командой. 

    Отметим, что на предстоящем в России чемпионате мира испанцы будут бороться в одной группе с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня). 

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