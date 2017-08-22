Обнародован состав сборной Норвегии на матчи против Азербайджана и Германии - СПИСОК

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Норвегии на матчи против Азербайджана и Германии в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2018 года. Как сообщает Report, главный тренер Ларс Лагербек отправил 24 футболистам приглашение на будущие игры.

В составе команды 3 вратаря, 8 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих.

Вратари: Стен Михаэль Грютебуст ("Оденсе", Дания), Андре Хансен (“Русенборг”), Руне Ярстейн (“Герта”, Германия)

Защитники: Хайтам Алисами (“Палермо”, Италия), Омар Элабделлауи ("Халл Сити", Англия), Биргир Мелинг ("Русенборг"), Ховард Нордтвейт ("Хоффенхайм"), Торге Региниуссен ("Русенборг"), Йонас Свенссон (“Русенборг”), Йорген Шелвик ("Русенборг"), Густав Валсвик ("Айнтрахт" Брауншвейг, Германия)

Полузащитники: Сандер Берге ("Генк", Бельгия), Йо Инге Бергет ("Мальмё", Швеция), Матс Мёллер Дэли ("Санкт-Паули", Германия), Мохаммед Эльюнусси ("Базель", Швеция), Стефан Йохансен ("Фулхэм", Англия), Андерс Конрадсен ("Русенборг"), Мартин Линнес ("Галатасарай", Турция), Уле Кристиан Сельнес ("Сент-Этьен", Франция), Андерс Трондсен ("Русенборг").

Нападающие: Александр Сорлот ("Мидтьюланд", Дания), Джошуа Кинг ("Борнмут", Англия), Бьорн Маарс Йонсен ("Ден Хааг", Голландия), Тарик Эльюнусси ("Олимпиакос", Греция).

Отметим, что сборная Норвегии сыграет против Азербайджана 1 сентября на домашнем поле, против Германии – 4 сентября на выезде.