Обнародован состав сборной Азербайджана на матч с Чехией

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана на матч со сборной Чехии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, главный тренер Роберт Просинечки пригласил 24-х футболистов. Среди них есть и Эмиль Бабаев, приглашенный в сборную после длительного перерыва. Вратарь "Сабаил" заменил травмированного Салахата Агаева.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ КЛУБ Кямран Агаев Млада (Чехия) Анар Назиров ФК Зиря Эмиль Балаев ФК Сабаил Тарлан Гулиев Интер Бадави Гусейнов Карабах Рашад Садыгов Карабах Максим Медведев Карабах Павел Пашаев Александрия (Украина) Магомед Мирзабеков Нефтчи Урфан Аббасов Габала Руслан Абышов Нефтчи Рахид Амиргулиев Карабах Гара Гараев Карабах Дмитрий Назаров Ауе (Германия) Тамкин Халилзаде

Зиря Махир Мадатов Карабах Джавид Гусейнов Габала Араз Абуллаев Анортосис (Кипр) Афран Исмайлов Карабах Ричард Алмейда Карабах Руслан Гурбанов Габала Намик Алескеров Нефтчи Рамиль Шейдаев Карабах Ренат Дадашов Айнтрахт (Германия)

Отметим, что матч Азербайджан - Чехия начнется 5 октября в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.