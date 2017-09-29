Обнародован состав национальной сборной Германии на матчи со сборными Ирландии и Азербайджана - СПИСОК

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Германии на матчи со сборными Ирландии и Азербайджана в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Германии, главный тренер Йоахим Лёв на предстоящие игры пригласил 23 футболистов.

18 из них участвовали в составе победителей в Кубке Конфедераций 2017 года, проводимом в России. После продолжительного перерыва Жером Боатенг и Лерой Сане вернулись в этот список. Вместо этого из-за травм не будут играть Мануэль Нойер, Йонас Гектор и Марио Гомес. Лёв также не сможет воспользоваться Месутом Озилом и Сами Хедирой, также получившими травму.

Главный тренер выразил сожаление в связи с тем, что они выходят на матч с потерями. Он выразил надежду на то, что Озил и Хедира будут готовы к чемпионату мира.

Состав сборной Германии:

Вратари: Кевин Трапп (ПСЖ, Франция), Бернд Лено (“Байер”), Марк-Андре Тер Стеген (“Барселона”, Барселона)

Защитники: Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Жером Боатенг, Никлас Зюле (все - "Бавария"), Маттиас Гинтер (Боруссия", Мюнхенгладбах), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия)

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Тони Кроос (“Реал”, Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба - “Бавария”), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия", Менхенгладбах)

Нападающие: Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия), Тимо Вернер ("Лейпциг").

Отметим, что игра с Северной Ирландией состоится 5 октября в Windsor Park в Бельфасте, а игра с Азербайджаном состоится 8 октября в Кайзерслаутерн.